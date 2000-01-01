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Ликуд обвинил Эхуда Барака в давлении на суд 24.02 07:24   MIGnews.com

Ликуд обвинил Эхуда Барака в давлении на суд

Партия Ликуд подала жалобу на бывшего премьер-министра Израиля Эхуда Барака, обвинив его во вмешательстве в судебный процесс и в попытке давления на суд.

Жалоба была подана после того, как Барак опубликовал твит с требованием создать государственную комиссию расследования в случае, если юридический советник правительства Авихай Мандельблитт примет решение не предъявлять премьер-министру Биньямину Нетаниягу обвинения в рамках дела 2000.

Барак написал: “Если Мандельблитт действительно пытается закрыть дело 2000, вопреки рекомендациям генеральной прокуратуры и всем следователям полиции, за исключением Назари и Айсман, у нас появится сильное доказательство экстремального отсутствия ясного мнения. Необходимо создать государственную комиссию расследования. Мандельблитт не заслуживает той должности, которую он занимает. Он уже закрыл дело о резиденции премьер-министра. Позор! Мандельблитт, очнись!”

Ликуд заявил: “Это - явная попытка шантажа и угроз”.

Заявление направлено в адрес генерального прокурора Израиля Шая Ницана.

В заявлении сообщается: “На протяжении нескольких лет, с того момента, как начались расследования против Биньямина Нетаниягу, господин Барак последовательно угрожает юридическому советнику правительства, и тем самым пытается на него незаконно повлиять, принять решения под давлением против премьер-министра

Сегодня вечером господин Барак побил собственный рекорд, и осмелился заявить, что если тот не примет того решения по делу премьер-министра, которое ему по душе, необходимо будет создать государственную комиссию расследования

Таким образом, господин Барак действовал с продуманным намерением достижения политических целей, и пересек любую красную черту, создал помехи осуществлению правосудия, и это произошло не в первый раз. Правоохранительные органы обязаны немедленно возбудить против него уголовное расследование”.

Письмо подписано адвокатом Михаэлем Дворин, нанятым Ликудом на период предвыборный период в качестве “стратегического советника по юридическим вопросам”.


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