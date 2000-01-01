25.02 06:33 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Кац призвал перенести посольства в Иерусалим
Министр иностранных дел Исраэль Кац в своем первом официальном выступлении призвал перенести посольства в Иерусалим
ЦАХАЛ начал внезапные учения на нескольких фронтах
Утром 24 февраля ЦАХАЛ объявил внезапные широкомасштабные учения нескольких родов войск на нескольких направлениях
Нетаниягу не разрешили финансировать легальную защиту
"Премьер-министр Нетаниягу оспорит это скандальное решение в БАГАЦе"
Террористы ХАМАСа нападают на террористов ФАТХ в Газе
Террористов ФАТХ атаковали террористы ХАМАСа во время демонстрации в поддержку председателя ПА Махмуда Аббаса
Трагедия в Чили: корабль с израильтянами налетел на камень
Корабль налетел на камень, перевернулся, и все находившиеся на нем оказались в воде
Космический аппарат Израиля успешно завершил первый маневр
Израильский космический корабль Beresheet, который совершил полет на Луну, успешно завершил свой первый маневр
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