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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:25.02 06:33   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Кац призвал перенести посольства в Иерусалим
Министр иностранных дел Исраэль Кац в своем первом официальном выступлении призвал перенести посольства в Иерусалим

ЦАХАЛ начал внезапные учения на нескольких фронтах
Утром 24 февраля ЦАХАЛ объявил внезапные широкомасштабные учения нескольких родов войск на нескольких направлениях

Нетаниягу не разрешили финансировать легальную защиту
"Премьер-министр Нетаниягу оспорит это скандальное решение в БАГАЦе"

Террористы ХАМАСа нападают на террористов ФАТХ в Газе
Террористов ФАТХ атаковали террористы ХАМАСа во время демонстрации в поддержку председателя ПА Махмуда Аббаса

Трагедия в Чили: корабль с израильтянами налетел на камень
Корабль налетел на камень, перевернулся, и все находившиеся на нем оказались в воде

Космический аппарат Израиля успешно завершил первый маневр
Израильский космический корабль Beresheet, который совершил полет на Луну, успешно завершил свой первый маневр


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