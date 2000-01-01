24.02 20:13 MIGnews.com

Бывшая подчиненная не верит в слезный ритуал Ошрат Котлер

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Заявления израильской телезвезды Ошрат Котлер о том, что “солдаты ЦАХАЛа превращаются на территориях в зверье” вызвало волну возмущения не только среди родителей солдат и правых. Бывшая подчиненная Котлер, журналистка Ифат Калмар, прокомментировала слезные извинения бывшего босса, прозвучавшие в эфире 13-го канала 23 февраля.Калмар, работавшая под руководством Котлер обвинила начальницу в том, что та ее атаковала и заперла в комнате. Девушка подала заявление в полицию. В нем говорится, что несколько месяцев назад она тяжело заболела, и была вынуждена постоянно отлучаться на анализы. Котлер и руководство канала ее предупредили, что в случае, если диагноз не подтвердится, ее уволят. Котляр на определенном этапе вызвала ее в кабинет. Девушка записала разговор. Запись передана полиции.На записи слышно, как девушка пытается покинуть комнату, а Котлер говорит: “Заткнись и сиди”. На вопрос девушки собирается ли она ее уволить Котлер заорала: “Если бы мне надо было тебя уволить, ты бы завтра отсюда вылетела. Думаешь, у меня с этим есть проблемы?” Котлер после публикации подробностей дела заявила: “Все эти утверждения - ложь и фальсификация. Речь идет о кампании клеветы. Она на нас заорала, и мы были вынуждены орать в ответ!” Адвокат Калмар заявил: “Она заболела смертельно опасной болезнью. Она рассчитывала на сочувствие, на то, что ее обнимут - а в ответ получила угрозы и крики телезвезды”.После “извинений” Котлер в эфире о которых поведал в своем твиттере журналист Ран Бокер, она прокомментировала его пост следующими словами: “Я, как правило, не пишу здесь. Я молчала всю неделю - после того, как она атаковала меня, последовала еще крик о том, что я плачу, и что ей плевать. Я устала от этого ритуала ее агрессивного поведения и последующих искусственных извинений”.В "слезный ритуал" Котлер, действительно поверить очень трудно. Она начала работать редактором на телевидении и в начале 90-х. Она вела шоу Встреча с Прессой, Ульпан Шиши и выпуски новостей на ведущих израильских каналаз. Она снимала десятки документальных фильмов и передач. Она выпустила в эфир десятки тысяч часов продукции — беспрерывно, почти на протяжении трех десятилетий, по дороге заглушая голоса других. Утверждать в подобных условиях, что кто-то пытается "заткнуть ей рот" — плохая шутка, рассчитанная на безмозглую публику.