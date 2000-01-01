В США обеспокоены связью Нетаниягу с ультраправой партией

Президент крупнейших еврейских организаций США Малькольм Хонлайн сказал, что альянс "очень беспокоит" многих американских евреев. Он также подчеркнул, что существуют опасения, что он предоставит новые боеприпасы для критиков Израиля.
Напомним, Нетаниягу встретился на прошлой неделе с лидерами блока "Еврейский дом-Ихуд леуми" и предложил им 28-е место в списке "Ликуда" и два важных министерских портфеля .
"У него (Биньямина Нетаниягу), очевидно, есть какой-то политический расчет, который подтолкнул его к этому, но политика не может все диктовать. Вы должны принять во внимание все последствия и все проблемы", - отметил Хонлайн.
Но "окончательное решение" будет принято израильской общественностью, которая, по словам Хонлайна, отвергает экстремизм.