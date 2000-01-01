Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В США обеспокоены связью Нетаниягу с ультраправой партией | Фото:24.02 20:33   MIGnews.com

В США обеспокоены связью Нетаниягу с ультраправой партией

Альянс премьер-министра Биньямина Нетаниягу с ультранационалистической политической партией вызвал серьезные опасения у американских евреев, заявил один из лидеров еврейской американской общины.

Об этом в воскресенье, 24 февраля сообщает The Times of Israel.

Президент крупнейших еврейских организаций США Малькольм Хонлайн сказал, что альянс "очень беспокоит" многих американских евреев. Он также подчеркнул, что существуют опасения, что он предоставит новые боеприпасы для критиков Израиля.

Напомним, Нетаниягу встретился на прошлой неделе с лидерами блока "Еврейский дом-Ихуд леуми" и предложил им 28-е место в списке "Ликуда" и два важных министерских портфеля .

"У него (Биньямина Нетаниягу), очевидно, есть какой-то политический расчет, который подтолкнул его к этому, но политика не может все диктовать. Вы должны принять во внимание все последствия и все проблемы", - отметил Хонлайн.

Но "окончательное решение" будет принято израильской общественностью, которая, по словам Хонлайна, отвергает экстремизм.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:37
В марте может сильно подорожать бензин
23:22
40 000 бегунов приняли участие марафоне в Израиле
22:44
Ученые открыли способ прогноза метастазирования меланомы
21:34
Еврейскую журналистку атаковали сторонники Мадуро
21:04
Предотвращена попытка контрабанды оружия из Иордании  
20:52
Злоумышленник пытался захватить самолет в Бангладеш
20:13
Бывшая подчиненная не верит в слезный ритуал Ошрат Котлер
20:08
Рухани грозит отставка из-за недовольства иранцев
20:02
Три генерала и Лапид. О природе блока Кахоль-Лаван
19:52
Британский законодатель отметил рост антисемитизма
19:25
Эрдоган осудил "тоталитарную" систему управления в Египте
19:05
Москва: тысячи человек вышли на марш памяти Бориса Немцова
18:45
Лицман клянется не служить в одном правительстве с Лапидом
18:45
Тель-Авив: задержаны 11 стриптизерш из Восточной Европы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus