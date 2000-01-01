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Британский законодатель отметил рост антисемитизма | Фото:24.02 19:52   MIGnews.com

Британский законодатель отметил рост антисемитизма

Законодатели британской лейбористской оппозиционной партии отмечали сообщения в социальных сетях от пользователей, обвиняющих евреев в убийстве детей и задающих вопрос, есть ли у еврейских парламентариев "человеческая кровь".

Об этом в воскресенье, 24 февраля сообщает The Times of Israel.

Депутат Том Уотсон, партии лейбористов, сказал, что на прошлой неделе он получил 50 жалоб на антисемитизм от коллег лейбористов, и призвал лидера Джереми Корбина лично принять их в высшем руководящем органе партии.

Согласно воскресному сообщению в The Guardian, жалобы, полученные Уотсоном, включали в себя ряд антисемитских сообщений в Twitter от членов лейбористской партии, в том числе утверждение "евреи убивают людей и детей".

"Интересно, почему евреев ненавидят там, где они поселились за последние 2000 лет? Их двойное действие, нанесение удара в спину, обманывающая леденящая кровь холодность всегда имеют только один результат. Интересно, каков средний период времени, прежде чем люди, сытые по горло антисоциальными евреями, изгоняют их", - говорится в сообщении.

В другом твите говорится, что нацистский диктатор Адольф Гитлер был "нелегитимным Ротшильдом", еврейской банковской семьей, находящейся в центре многочисленных антисемитских теорий заговора, в то время как другой спросил, есть ли у еврейских чиновников в лейбористской партии "человеческая кровь".

"Их сердца и мозги полностью лишены человечности", - отмечается в сообщении в Twitter.

В интервью "Би-би-си" Уотсон предупредил, что лейбористам грозит дальнейшая дезертирство, если они не изменят курс при Корбине.

Уотсон говорил, сидя напротив студии от Лучианы Бергер, одного из девяти законодателей, которые ушли с лейбористской партии на прошлой неделе в знак протеста против Корбина и его ответа на растущие обвинения в антисемитизме в партии.

"Конечно, Джереми нужно понимать, что если мы собираемся попасть в № 10, ему нужно сменить лейбористскую партию, и есть вещи, которые нам нужно сделать", - сказал Уотсон, имея в виду официальную резиденцию британского премьер-министра. служитель на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне.

"Во-первых, мы должны искоренить антисемитизм, антиеврейский расизм во всех его формах", - добавил он. "Ситуация настолько серьезна, что он понимает, что ему нужно сделать личное приглашение".

"Испытание для него как для лидера - искоренить антисемитизм, и судить об этом будут не другие члены лейбористской партии, а британская еврейская община", - подчеркнул Уотсон.

Стоит отметить, что помимо растущего числа злоупотреблений в Интернете, в Соединенном Королевстве также наблюдается рост числа случаев антисемитизма, причем отчет, опубликованный в начале этого месяца, демонстрирует рекордно высокий уровень .


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