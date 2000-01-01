24.02 19:40 MIGnews.com

Кузен Биби и Thyssenkrupp: снова всплыло дело о подлодках

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Перед вынесением решения юридического советника правительства Авихая Мандельблитта по делам, расследуемым в отношении премьер-министра Биньямина Нетаниягу, в израильской прессе опубликован очередной вброс.Выяснилось, что Биньямин Нетаниягу владел акциями в фирме своего кузена, Натана Миликовски, которая, в свою очередь являлась поставщиком германского концерна Thyssenkrupp. Thyssenkrupp, в свою очередь , строит подводные лодки для ВМС Израиля.Информация об этом партнерстве стала причиной, по которой государственный контролер не позволил Нетаниягу воспользоваться деньгами, которые был готов пожертвовать Миликовски для покрытия расходов на легальную защиту по делам против премьера.24 февраля Комитет по выдаче разрешений офиса государственного контролера отверг просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу использовать пожертвования граждан для легальной защиты в рамках, расследуемых против него.Нетаниягу просил разрешения собрать два миллиона долларов, которые готовы ему были предоставить его кузен Натан Миликовски и бизнесмен Спенсер Фридж.Кроме того, вынесено решение о том, что Нетаниягу обязан вернуть Натану Миликоввски 300 тысяч долларов, ранее полученных от него.Следует отметить, что ранее этот государственный орган выдавал разрешения в подобных обстоятельствах. Так, например, такое разрешение было дано Эхуду Ольмерту и Ицхаку Рабину. Ицхаку Рабину, более того, позволили выплатить из пожертвований наложенный на него по результатам судебного разбирательства штраф.Партия Ликуд крайне негативно восприняла такой поворот событий. В ее заявлении говорится: “Это - скандальное и одностороннее решение, направленное исключительно против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, целью этого решения является формирование левого правительства Ганца-Лапида. Ради этого не останавливаются перед любыми средствами. Включая лишение премьер-министра Нетаниягу финансировать легальную защиту. Премьер-министр Нетаниягу оспорит это скандальное решение в БАГАЦе”.Нетаниягу отреагировал на данные заявления, указав, что он владел акциями в компании кузена будучи частным гражданином. Через год после назначения на пост премьер-министра от продал акции, уведомив об этом соответствующие органы. От имени Нетаниягу газета Маарив публикует следующее заявление: "Все, как всегда - фейк ньюс. Глава правительства продал акции, с этого момента у главы правительства нет никакой связи с компанией, и он понятия не имеет, была или не была у нее связь с Thyssenkrupp".Из опубликованных в прессе документов следует, что Миликовски и Нетаниягу были партнерами в компании, владевшей акциями стального концерна.Нетаниягу немедленно атаковал бывший премьер-министр Эхуд Барак, написавший в твиттер: “Позор субмарин снова всплыл на поверхность. нетаниягу был бизнес-партнером его кузена Маликовски и они вместе владели акциями гиганта стальной промышленности. И потому, когда глава правительства проталкивает субмарины, которые не нужны Израилю, и продажу субмарин Египту, стальной бизнес, партнером которого он является, стрижет дивиденды. И после этого Нетаниягу - не подозреваемый? Где ты, Мандельблитт?”