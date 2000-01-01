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Эрдоган осудил `тоталитарную` систему управления в Египте | Фото:24.02 19:25   MIGnews.com

Эрдоган осудил "тоталитарную" систему управления в Египте

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике своего египетского коллегу Абдель-Фаттах-аль-Сисси после недавней казни девяти человек в Египте, заявив, что он отказывается разговаривать "с кем-то подобным".

Об этом в воскресенье, 24 февраля сообщает The Times of Israel.

"Недавно они убили девять человек. Это не то, что мы можем принять", - сказал турецкий лидер в субботу в интервью турецким телеканалам CNN-Turk и Kanal D, имея в виду казнь в среду девяти человек, обвиненных в организации убийства генерального прокурора Египта в 2015 году.

"Конечно, нам скажут, что это решение присяжных заседателей, но там, суды, выборы, все это просто бред собачий. Там присутствует авторитарная система управления, даже тоталитарная", - добавил Эрдоган. "Теперь я отвечаю тем, кто спрашивает, почему Тайип Эрдоган не говорит с Сиси, но я никогда не буду говорить с кем-то, подобным ему".

Стоит отметить, что отношения между Турцией и Египтом практически не существовали с тех пор, как египетские военные, возглавляемые Сисси, в 2013 году свергли президента-исламиста Мохамеда Мурси, близкого союзника Эрдогана.

Исламское братство мусульман Мурси объявлено вне закона в Египте, но члены группы нашли убежище в Турции.

Эрдоган, который осудил отставку Мурси, иногда проводит параллель с неудачным переворотом против себя в 2016 году.

Президент Турции также призвал освободить заключенных "Братьев-мусульман" в Египте.

"Прежде всего, он должен освободить всех заключенных с общей амнистией. Пока эти люди не будут освобождены, мы не сможем разговаривать с Сисси", - сказал он.

Эрдоган также напал на западные страны, которые, по его словам, "раскатывают красную ковровую дорожку" для египетского лидера и закрывают глаза на последние казни в Египте.

"С другой стороны, когда речь идет о людях, заключенных в тюрьму в нашей стране (Турции), они кричат ​​о кровавом убийстве", - отметил Эрдоган.


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