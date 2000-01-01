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Французский министр намерен искоренить онлайн-ненависть | Фото:25.02 08:07   MIGnews.com

Французский министр намерен искоренить онлайн-ненависть

Французский министр цифровых отношений Мунир Маджуби намерен очистить социальные сети от расистских комментариев и других высказываний на почве ненависти, извергаемых зачастую безликими пользователями.

Об этом в воскресенье, 24 февраля сообщает The Times of Israel.

34-летний веб-предприниматель был одним из первых в правительстве президента Эммануила Макрона, установившим связь с демонстрантами в то время, когда большая часть политического класса отошла в сторону.

С тех пор он пытается умерить жар французской публичной дискуссии на улице и в Интернете, пока Франция борется с антисемитизмом, невиданным со времен Второй мировой войны.

Со свастиками, нарисованными в окрестностях Парижа - часто обнаруживаемыми после демонстраций желтых жилетов - и еврейским ученым, которого толпили враждебные протестующие на улице, Маджуби оказался на передовой.

По данным издания, чиновник принял непосредственное участие в установлении в Twitter фильтра для ненавистнических высказываний.

"Я очень зол на них", - сказал министр в интервью AFP на прошлой неделе, читая вслух некоторые из бесконечных сообщений о расизме и гомофобии, которые он получил, особенно после того, как в прошлом году стало известно о его гомосексуализме.

Кроме того, Маджуби пообещал ввести большие штрафы для онлайн-платформ, которые не удаляют ненавистнические высказывания в течение 24 часов после того, как о них сообщили пользователи.


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