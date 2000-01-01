Французский министр намерен искоренить онлайн-ненависть
Французский министр цифровых отношений Мунир Маджуби намерен очистить социальные сети от расистских комментариев и других высказываний на почве ненависти, извергаемых зачастую безликими пользователями.
34-летний веб-предприниматель был одним из первых в правительстве президента Эммануила Макрона, установившим связь с демонстрантами в то время, когда большая часть политического класса отошла в сторону.
С тех пор он пытается умерить жар французской публичной дискуссии на улице и в Интернете, пока Франция борется с антисемитизмом, невиданным со времен Второй мировой войны.
Со свастиками, нарисованными в окрестностях Парижа - часто обнаруживаемыми после демонстраций желтых жилетов - и еврейским ученым, которого толпили враждебные протестующие на улице, Маджуби оказался на передовой.
По данным издания, чиновник принял непосредственное участие в установлении в Twitter фильтра для ненавистнических высказываний.
"Я очень зол на них", - сказал министр в интервью AFP на прошлой неделе, читая вслух некоторые из бесконечных сообщений о расизме и гомофобии, которые он получил, особенно после того, как в прошлом году стало известно о его гомосексуализме.
Кроме того, Маджуби пообещал ввести большие штрафы для онлайн-платформ, которые не удаляют ненавистнические высказывания в течение 24 часов после того, как о них сообщили пользователи.