Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Рухани грозит отставка из-за недовольства иранцев | Фото:24.02 20:08   MIGnews.com

Рухани грозит отставка из-за недовольства иранцев

Когда Иран отмечал 40-ю годовщину своей исламской революции, шиитский священнослужитель в белом тюрбане на одном из праздников нацелился на президента Хасана Рухани, заявив: "Вы - причина инфляции; Мы надеемся, что вы не продержитесь до весны".

Об этом в воскресенье, 24 февраля сообщает The Times of Israel.

Уже будучи охваченным критикой в ​​связи с его разрушающимся ядерным соглашением и возобновлением напряженности в отношениях с США, Рухани сталкивается с гневом со стороны священнослужителей и постоянно растущим недовольством общественности, что теперь угрожает его положению.

Президенты Ирана, как правило, видят, что их популярность подрывается во время их вторых четырехлетних сроков, но аналитики утверждают, что Рухани особенно уязвим из-за экономического кризиса, обрушившегося на реальную валюту страны, что нанесло ущерб простым иранцам и ободрило критиков для открытого призыва к его отставке.

Четырехлетний срок полномочий Рухани продлится до 2021 года. Однако политический и экономический аналитик из Тегерана Саид Лейлаз повторил мнение многих, заявив, что следующие несколько недель могут оказаться решающими для воюющего президента. Некоторые предлагали даже отменить пост президента и вернуться к парламентской системе.

"Весной, параллельно с усилением давления и проблем, Рухани может уйти в отставку или структура (правительства) может измениться", - сказал он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:37
В марте может сильно подорожать бензин
23:22
40 000 бегунов приняли участие марафоне в Израиле
22:44
Ученые открыли способ прогноза метастазирования меланомы
21:34
Еврейскую журналистку атаковали сторонники Мадуро
21:04
Предотвращена попытка контрабанды оружия из Иордании  
20:52
Злоумышленник пытался захватить самолет в Бангладеш
20:33
В США обеспокоены связью Нетаниягу с ультраправой партией
20:13
Бывшая подчиненная не верит в слезный ритуал Ошрат Котлер
20:02
Три генерала и Лапид. О природе блока Кахоль-Лаван
19:52
Британский законодатель отметил рост антисемитизма
19:25
Эрдоган осудил "тоталитарную" систему управления в Египте
19:05
Москва: тысячи человек вышли на марш памяти Бориса Немцова
18:45
Лицман клянется не служить в одном правительстве с Лапидом
18:45
Тель-Авив: задержаны 11 стриптизерш из Восточной Европы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus