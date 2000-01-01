Рухани грозит отставка из-за недовольства иранцев

Когда Иран отмечал 40-ю годовщину своей исламской революции, шиитский священнослужитель в белом тюрбане на одном из праздников нацелился на президента Хасана Рухани, заявив: "Вы - причина инфляции; Мы надеемся, что вы не продержитесь до весны".
Уже будучи охваченным критикой в связи с его разрушающимся ядерным соглашением и возобновлением напряженности в отношениях с США, Рухани сталкивается с гневом со стороны священнослужителей и постоянно растущим недовольством общественности, что теперь угрожает его положению.
Президенты Ирана, как правило, видят, что их популярность подрывается во время их вторых четырехлетних сроков, но аналитики утверждают, что Рухани особенно уязвим из-за экономического кризиса, обрушившегося на реальную валюту страны, что нанесло ущерб простым иранцам и ободрило критиков для открытого призыва к его отставке.
Четырехлетний срок полномочий Рухани продлится до 2021 года. Однако политический и экономический аналитик из Тегерана Саид Лейлаз повторил мнение многих, заявив, что следующие несколько недель могут оказаться решающими для воюющего президента. Некоторые предлагали даже отменить пост президента и вернуться к парламентской системе.
"Весной, параллельно с усилением давления и проблем, Рухани может уйти в отставку или структура (правительства) может измениться", - сказал он.