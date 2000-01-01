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Лицман клянется не служить в одном правительстве с Лапидом | Фото:24.02 18:45   MIGnews.com

Лицман клянется не служить в одном правительстве с Лапидом

Заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман осудил нового лидера партии "Синие и белые" Яира Лапида, пообещав никогда не служить вместе с ним в будущем правительстве.

"Мы говорим о человеке, который обижал и унижал общественность", - сказал Лицман на открытии кампании Объединенного иудаизма в Бней-Браке в воскресенье.

Стоит отметить, что подобные заявления были сделаны ШАСом, "Новыми Правыми" и Байитом Иегуди - все они поклялись никогда не делать этого - сотрудничать с Лапидом и другим сине-белым лидером Бенни Ганцем.


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