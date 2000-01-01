24.02 18:37 MIGnews.com
Мэй назвала сроки окончательного голосования по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала сроки окончательного голосования по сделке с Евросоюзом о Brexit, сообщает в воскресенье, 24 февраля агентство Reuters
.
По словам главы британского правительства, голосование запланировано на 12 марта.
"Полноценного голосования в парламенте на следующей неделе не будет, но мы гарантируем, что это произойдет до 12 марта", - заявила Мэй.
Кроме того, политик выразила надежду на то, что британские законодатели поддержат соглашение с ЕС, чтобы избежать "жесткого" Brexit.
"Выход из ЕС 29 марта со сделкой все еще в пределах нашей досягаемости, и это то, над чем мы работаем", - добавила премьер.
Напомним, что 14 февраля депутаты палаты общин парламента Соединенного Королевства проголосовали против подхода премьера Терезы Мэй по реализации Brexit.
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