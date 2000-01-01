Открывая заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:
"Вчера мы слышали, как высокопоставленный чиновник иранского террористического режима сказал, что Иран достиг более 90% своих целей в Сирии. Это неправда. Правда в том, что они пытаются, и в том, что мы их останавливаем.
Около месяца назад другой иранский источник заявил, что они только "консультируют" Сирию. Мир слышит очень много лжи из Ирана.
У меня есть чёткое послание иранскому режиму, который хочет уничтожить Израиль: Израиль будет продолжать действовать столько, сколько потребуется, чтобы остановить создание иранского военного плацдарма в Сирии.
В эту среду я встречусь в Москве с президентом России Владимиром Путиным. В преддверии этой встречи у нас состоялся телефонный разговор. Разумеется, вопрос Ирана будет главной темой нашей встречи, мы об этом договорились. Я буду говорить с ним о развитии событий в регионе и об иранской агрессии.
Мы обсудим укрепление механизма координации в сфере безопасности между ЦАХАЛом и Российской армией в целях предотвращения нежелательных инцидентов и поддержания стабильности в регионе. Эти переговоры важны для безопасности, важны для Армии обороны Израиля и очень важны для Государства Израиль.
Ещё одно важное для Израиля событие произошло в предутренние часы в пятницу. Государство Израиль вошло в историю, отправив первый израильский космический аппарат на Луну. Я наблюдал за запуском из диспетчерской. Это был момент огромной гордости и огромного волнения. Это большой шаг для Израиля, и гигантский прорыв для израильских технологий.
Я хочу, чтобы граждане Израиля узнали, что наш ТАНАХ и табличка "Ам Исраэль хай" под камерой достигли Луны. Об этом можно было только мечтать.
Теперь нужно только надеяться, что миссия будет завершена и спускаемый аппарат прилунится. Это самая сложная часть. Но то, что мы четвёртое государство после трёх сверхдержав - США, России и Китая, которое пытается осваивать Луну. Это уже огромная честь для Израиля и показатель веры в наши возможности, в наше бесстрашие и в наше будущее".