24.02 14:47 MIGnews.com

Бывшему командиру базы Кирия предъявлено обвинение

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Военный трибунал предъявил сегодня, 24 февраля, обвинительное заключение бывшему командиру базы Кирия в Тель-Авиве - офицеру в звании полковника.Заключение предъявлено по результатам сделки между обвинением и защитой.Офицер обвинялся в том, что пристраивал детей своих знакомых и м друзей на “теплые места”.Офицер признал себя виновным нарушении доверия, использовании имущества ЦАХАЛа не для военных целей и позорящем звании офицера поведении, использовании военных автомобилей в личных целях, и использовании солдат в личных целях.Офицер признал себя виновным в вышеописанных деяниях и будет приговорен к понижению ранга до майора, 100 дням военной тюрьмы, 22 тысячам шекелей штрафа и условному заключению.