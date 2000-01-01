24.02 14:42 MIGnews.com

"Планы США по обузданию ракетной программы Ирана сорваны"

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Планы обуздать ракетную программу Ирана со стороны Соединенных Штатов были сорваны, заявил в воскресенье высокопоставленный иранский командующий вскоре после того, как Исламская Республика запустила крылатую ракету во время крупномасштабных учений на море.«В течение нескольких лет мы знали об этом (заговор противника), но мы не обнародовали его», - заявил командир Аэрокосмических сил Корпуса исламских революционных войск (КСИР) генерал Амир Али Гаджизаде. «Но до сих пор они ничего не сделали, потому что мы знали (их ходы)»