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Нетаниягу: Мир слышит много лжи от Ирана 24.02 13:56   MIGnews.com

Нетаниягу: Мир слышит много лжи от Ирана

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опроверг заявление высокопоставленного иранского чиновника Али Шамхани, о том, что его страна достигла 90% своих целей в Сирии.

Нетаниягу оспорил комментарии, сказав, что иранцы «пытаются», но Израиль блокирует их в Сирии.

«Месяц назад другой иранский источник сказал, что они только «консультируют» Сирию», - сказал Нетаниягу. «Мир слышит много лжи от Ирана».

"У меня есть ясное послание иранскому режиму, который хочет уничтожить Израиль. Израиль продолжит действовать столько, сколько нужно, чтобы остановить наращивание иранского военного присутствия в Сирии", – добавил премьер-министр.

Нетаниягу сказал, что Иран и его агрессия в регионе будут в центре повестки дня переговоров, которые он планирует провести в среду в Москве с президентом России Владимиром Путиным.


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