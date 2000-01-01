24.02 13:56 MIGnews.com

Нетаниягу: Мир слышит много лжи от Ирана

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опроверг заявление высокопоставленного иранского чиновника Али Шамхани, о том, что его страна достигла 90% своих целей в Сирии.Нетаниягу оспорил комментарии, сказав, что иранцы «пытаются», но Израиль блокирует их в Сирии.«Месяц назад другой иранский источник сказал, что они только «консультируют» Сирию», - сказал Нетаниягу. «Мир слышит много лжи от Ирана»."У меня есть ясное послание иранскому режиму, который хочет уничтожить Израиль. Израиль продолжит действовать столько, сколько нужно, чтобы остановить наращивание иранского военного присутствия в Сирии", – добавил премьер-министр.Нетаниягу сказал, что Иран и его агрессия в регионе будут в центре повестки дня переговоров, которые он планирует провести в среду в Москве с президентом России Владимиром Путиным.