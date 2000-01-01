Беннет рассказывает о планах Трампа и Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу согласится с мирным планом президента США Дональда Трампа, призывающим к созданию палестинского государства, заявил министр образования Нафтали Беннет, сообщает jpost.
«Нетаньиягу и Трамп скоординируют представление плана по созданию палестинского государства на следующий день после выборов», - сказал Беннет.
Беннет также сказал, что администрация Трампа ждет 9 апреля, прежде чем представить свой план, чтобы не вмешиваться в выборы.
«Остановить это можно только с помощью сильных новых правых», - добавил он.