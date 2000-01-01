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Беннет рассказывает о планах Трампа и Нетаниягу 24.02 12:50   MIGnews.com

Беннет рассказывает о планах Трампа и Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу согласится с мирным планом президента США Дональда Трампа, призывающим к созданию палестинского государства, заявил министр образования Нафтали Беннет, сообщает jpost.

«Нетаньиягу и Трамп скоординируют представление плана по созданию палестинского государства на следующий день после выборов», - сказал Беннет.

Беннет также сказал, что администрация Трампа ждет 9 апреля, прежде чем представить свой план, чтобы не вмешиваться в выборы.

«Остановить это можно только с помощью сильных новых правых», - добавил он.


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