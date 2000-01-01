24.02 12:06 MIGnews.com

Нетаниягу не разрешили финансировать легальную защиту

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Комитет по выдаче разрешений отверг просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу использовать пожертвования граждан для легальной защиты в рамках, расследуемых против него.Следует отметить, что ранее этот государственный орган выдавал разрешения в подобных обстоятельствах. Так, например, такое разрешение было дано Эхуду Ольмерту и Ицхаку Рабину. Ицхаку Рабину, более того, позволили выплатить из пожертвований наложенный на него по результатам судебного разбирательства штраф.Партия Ликуд крайне негативно восприняла такой поворот событий. В ее заявлении говорится: “Это - скандальное и одностороннее решение, направленное исключительно против премьер-министра Биньямина Нетаниягу, целью этого решения является формирование левого правительства Ганца-Лапида. Ради этого не останавливаются перед любыми средствами. Включая лишение премьер-министра Нетаниягу финансировать легальную защиту. Премьер-министр Нетаниягу оспорит это скандальное решение в БАГАЦе”.