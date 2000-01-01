24.02 08:34 MIGnews.com

Трамп: палестино-израильский конфликт - самый сложный в мире

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Конфликт между палестинцами и израильтянами – самая запутанная из существующих международных проблем.Об этом в пятницу, 23 февраля заявил президент США Дональд Трамп, сообщает New York Times."В случае с Израилем и палестинцами нам надо выработать самую сложную из всех сделок", – отметил глава Белого дома на пресс-конференции в Вашингтоне.Также лидер США подчеркнул, что по-прежнему считает абсолютно правильным свое решение о переносе американского посольства в Иерусалим, несмотря на критику многих стран.Напомним, 23 февраля, госдепартамент США официально подтвердил планы американской администрации перенести посольство США в Иерусалим уже 14 мая 2018 года.В этот же день американский президент заявил, что никогда в жизни не подвергался такому давлению, как то, которое оказывали на него после решения о переносе посольства."Вы знаете, каждый президент США проводил кампанию под названием "Мы собираемся признать Иерусалим столицей Израиля", однако никто из них так и не сделал этого, и я теперь понимаю, почему", - сказал Трамп. Он подчеркнул, что, несмотря на "невероятное давление", намерен перенести посольство в Иерусалим, потому что "считает это правильным".