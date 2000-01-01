Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









В Ираке объяснили, зачем Багдаду системы С-400 24.02 20:29   MIGnews.com

В Ираке объяснили, зачем Багдаду системы С-400

Ирак стремится иметь в своем распоряжении ракетные системы С-400, чтобы защитить свою территорию и небо от воздушных угроз. Об этом объявил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Хаким аз-Замили.

В интервью изданию Al Ghad Press в субботу, 24 февраля, Аз-Замили заявил:

"Ирак вправе обладать продвинутым оружием для защиты своей земли и неба от воздушных угроз извне. Терроризм нацелен на нашу страну, где много святых для каждого иракца мест. Есть признаки и предупреждения о том, что экстремисты могут использовать воздушные суда для атак на эти святыни, что приводит к большому волнению и беспокойству в стране, как это произошло после атаки на святыни в Самарре".

В этом городе расположено несколько шиитских святынь, в том числе построенная в 944 году мечеть Аль-Аскария, считающаяся одним из центров шиитского религиозного паломничества. 22 февраля 2006 года в результате взрыва в Аль-Аскарии обрушился золотой купол - под обломками оказались свыше 80 человек. Покушение на шиитскую святыню спровоцировало небывалую вспышку насилия в стране, поставив Ирак на край гражданской войны.

"Америка - развитая страна, не меньше, чем любая другая, но Всемирный торговый центр был атакован самолетами. Поэтому Ирак стремится обладать такой системой, как С-400 для защиты своей земли, святынь и неба. Мы серьезно настроены на это", - цитирует ТАСС слова иракского чиновника.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:06
Умерла британская актриса Эмма Чэмберс
21:37
Аргентина: пес провел 11 лет у могилы своего хозяина
20:55
Трамп назвал позором действия РФ и Ирана в Сирии
19:58
Серия взрывов в Йемене
19:12
Скончался лидер Пелег Йерушалми
18:55
Археологи обнаружили некрополь из сорока саркофагов
18:36
Бывший премьер-министр сравнил Беннета и Кахлона с клеем
17:59
Япония: американец подозревается в жестоком убийстве девушки
17:28
В Индии задержали израильтян за аэросъемку
16:59
Жертвами теракта в Сомали стали 38 человек
16:25
В Тунисе задержали корабль с оружием из РФ
15:50
ХАМАС: перемещение посольства настроит регион против Израиля
15:15
В Индии автомобиль врезался в школу, погибли 9 детей
14:44
Анкара осудила решение Трампа о переносе посольства США
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus