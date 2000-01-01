24.02 20:29 MIGnews.com

В Ираке объяснили, зачем Багдаду системы С-400

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Ирак стремится иметь в своем распоряжении ракетные системы С-400, чтобы защитить свою территорию и небо от воздушных угроз. Об этом объявил глава комитета по обороне и безопасности иракского парламента Хаким аз-Замили.В интервью изданию Al Ghad Press в субботу, 24 февраля, Аз-Замили заявил:"Ирак вправе обладать продвинутым оружием для защиты своей земли и неба от воздушных угроз извне. Терроризм нацелен на нашу страну, где много святых для каждого иракца мест. Есть признаки и предупреждения о том, что экстремисты могут использовать воздушные суда для атак на эти святыни, что приводит к большому волнению и беспокойству в стране, как это произошло после атаки на святыни в Самарре".В этом городе расположено несколько шиитских святынь, в том числе построенная в 944 году мечеть Аль-Аскария, считающаяся одним из центров шиитского религиозного паломничества. 22 февраля 2006 года в результате взрыва в Аль-Аскарии обрушился золотой купол - под обломками оказались свыше 80 человек. Покушение на шиитскую святыню спровоцировало небывалую вспышку насилия в стране, поставив Ирак на край гражданской войны."Америка - развитая страна, не меньше, чем любая другая, но Всемирный торговый центр был атакован самолетами. Поэтому Ирак стремится обладать такой системой, как С-400 для защиты своей земли, святынь и неба. Мы серьезно настроены на это", - цитирует ТАСС слова иракского чиновника.