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Израильский спутник снял истребители Cy-57 в Сирии 24.02 19:37   MIGnews.com

Израильский спутник снял истребители Cy-57 в Сирии

Кадры, сделанные израильским спутником, подтверждают присутствие российских истребителей Су-57 на сирийской авиабазе Хмеймим.

На данный момент неизвестно, участвуют ли они в боевых вылетах и атаках.

Снимки были предоставлены компанией Image Sat Intl (ISI), которая предоставляет услуги спутниковых съемок и анализа визуальных данных.

Фотографии были сделаны спутником Eros В и опубликованы в субботу, 24 февраля.

Анализ снимков показал, что новые боевые самолеты готовы к полетам. В тоже время неизвестны их оперативные способности, поскольку эта модель истребителя находится все еще в разработке.

По оценкам экспертов, факт переправки российских Су-57 в Сирию, говорит о том, что они если и не полностью, то почти готовы к выполнению оперативных задач.

Израильские специалисты считают, что новые самолеты будут использоваться как минимум для сбора разведывательной информации, и возможно для атак.
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