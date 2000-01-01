24.02 19:37 MIGnews.com

Израильский спутник снял истребители Cy-57 в Сирии

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Кадры, сделанные израильским спутником, подтверждают присутствие российских истребителей Су-57 на сирийской авиабазе Хмеймим.На данный момент неизвестно, участвуют ли они в боевых вылетах и атаках.Снимки были предоставлены компанией Image Sat Intl (ISI), которая предоставляет услуги спутниковых съемок и анализа визуальных данных.Фотографии были сделаны спутником Eros В и опубликованы в субботу, 24 февраля.Анализ снимков показал, что новые боевые самолеты готовы к полетам. В тоже время неизвестны их оперативные способности, поскольку эта модель истребителя находится все еще в разработке.По оценкам экспертов, факт переправки российских Су-57 в Сирию, говорит о том, что они если и не полностью, то почти готовы к выполнению оперативных задач.Израильские специалисты считают, что новые самолеты будут использоваться как минимум для сбора разведывательной информации, и возможно для атак.