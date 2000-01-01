24.02 19:12 MIGnews.com

Скончался лидер Пелег Йерушалми

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По сообщениям в израильских СМИ скончался лидер ультра-ортодоксального течения Пелег Йерушалми раввин Шмуэль Авербах.Раввину Авербаху было 86 лет. Он скончался в результате сердечного приступа.Авербах был одним из главных противников призыва харедим в ЦАХАЛ. Пелег Йерушалми организовывал масштабные протесты в Иерусалиме и других городах Израиля против призыва.Слухи о смерти раввина быстро распространились по столице. Толпы его поклонников собрались у его дома. Раввин Авербах будет похоронен вечером 24 февраля.