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24.02 19:12   MIGnews.com

Скончался лидер Пелег Йерушалми

По сообщениям в израильских СМИ скончался лидер ультра-ортодоксального течения Пелег Йерушалми раввин Шмуэль Авербах.

Раввину Авербаху было 86 лет. Он скончался в результате сердечного приступа.

Авербах был одним из главных противников призыва харедим в ЦАХАЛ. Пелег Йерушалми организовывал масштабные протесты в Иерусалиме и других городах Израиля против призыва.

Слухи о смерти раввина быстро распространились по столице. Толпы его поклонников собрались у его дома. Раввин Авербах будет похоронен вечером 24 февраля.
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