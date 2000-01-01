24.02 18:36 MIGnews.com

Бывший премьер-министр сравнил Беннета и Кахлона с клеем

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Отказ Нафтали Беннета и Моше Кахлона выйти из правительства Нетаниягу, связан с личной политической выгодой, а не моральными ценностями. Об этом заявил бывший-министр Израиля Эхуд Барак в субботу, 24 февраля."Когда Беннет и Кахлон говорят, что руководствуются ценностями, это неправда. Они говорят от имени клея, который приклеивает их к креслам. Лидеры должны принимать решение и выполнять его. Абсурдно думать, что избиратель сможет принять решение по нравственным вопросам", - цитирует Ynet слова экс-министра.