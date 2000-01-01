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Трамп назвал позором действия РФ и Ирана в Сирии | Фото:24.02 20:55   MIGnews.com

Трамп назвал позором действия РФ и Ирана в Сирии

Президент США Дональд Трамп жестко раскритиковал действия РФ в Восточной Гуте, где за последние дни, по данным правозащитников, погибли сотни человек.

Американский лидер заявил, что Россия наряду с Ираном и сирийскими властями несет ответственность за гуманитарный кризис в Сирии.

Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции с австралийским премьер-министром Малкольмом Тернбуллом, сообщает в субботу. 24 февраля CNN.

"То, что сделали Россия, Иран и Сирия недавно − это гуманитарное безобразие", − подчеркнул американский лидер.

По его словам, военные США находятся в Сирии с единственной целью − избавиться от "Исламского государства".

"У нас нет других причин. И мы во многом достигли цели. Но то, что сделали эти три страны за короткий промежуток времени, − это позор", - отметил лидер США.

Ранее в пятницу страны Евросоюза в совместном заявлении призвали к немедленному прекращению огня в Восточной Гуте. "Беспрепятственный гуманитарный доступ и защита гражданских лиц являются моральным долгом и вопросом, не терпящим отлагательств... боевые действия должны прекратиться немедленно", - говорилось в обращении ЕС.

Кроме того, руководство Турции призвало Россию и Иран оказать давление на власти Сирии, которые "совершают воздушные атаки" в Восточной Гуте.
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