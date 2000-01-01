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Анкара осудила решение Трампа о переносе посольства США | Фото:24.02 14:44   MIGnews.com

Анкара осудила решение Трампа о переносе посольства США

Администрация Трампа, принявшая решение о переносе посольства США из Тель-Авива в Иерусалим, наносит серьезный ущерб мирному процессу.

Об этом в субботу, 24 февраля заявило МИД Турции.

Согласно заявлению официальной Анкары, это решение, принятое вопреки мнению ООН и арабского мира, вызывает тревогу.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в работе саммита Организации Исламского сотрудничества в Стамбуле, во время которого лидеры более пятидесяти арабских стран осудили решение США о переносе посольства в Иерусалим.

Напомним, президент США Дональд Трамп в декабре прошлого года объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и переводе туда американского посольства, которое расположено сейчас в Тель-Авиве. Решение Трампа вызвало беспорядки среди палестинцев и протесты в ряде стран арабского мира.

Официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила накануне, что посол США в Израиле Дэвид Фридман уже в мае приступит к работе из иерусалимского офиса. "Мы очень рады, что участвуем в этом историческом событии, и с нетерпением ждем открытия посольства в мае", - сказала Науэрт.
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