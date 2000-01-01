24.02 13:44 MIGnews.com

Нетаниягу будет допрошен по делу о субмаринах

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу будет допрошен в качестве свидетеля по так называемому делу №4000 – о приобретении Израилем германских подводных лодок.В пресс-службе полиции отмечают, что допрос главы правительства пройдет в ближайшие дни в его резиденции в Иерусалиме.По данным СМИ, полиция получила разрешение на изменение статуса Нетаниягу со свидетеля на подозреваемого, если в ходе его допроса обнаружатся необходимые для этого улики и доказательства.Напомним, что по делу №4000 а качестве подозреваемых проходят кузен т адвокат Нетаниягу Давид Шимрон, бывший исполняющий обязанности главы Совета национальной безопасности Авриэль Бар-Йосеф, бывший начальник канцелярии премьер-министра Давид Шаран, бывший командующий ВМС ЦАХАЛа Элиэзер Маром и ряд других фигурантов.Государственным свидетелем по этому делу является бизнесмен Мики Ганор, который был посредником с германской стороны между министерством обороны Израиля и концерном ThyssenKrupp, где строились подводные лодки.В данный момент правоохранители расследуют подозрения на то, что в ходе заключения сделки ряд ее посредников и участников получили крупные взятки.