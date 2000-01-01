24.02 13:52 MIGnews.com

Япония поддержала новые санкции США против КНДР

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Япония поддерживает решение США расширить санкции в отношении КНДР в связи с продолжающимися действиями Пхеньяна по разработке ядерного оружия и баллистических ракет.Об этом в субботу, 24 февраля заявил советник японского премьер-министра Синдзо Абэ Кэнтаро Соноура, сообщает телеканал NHK."Сейчас наблюдается различная активность, в частности, начало диалога между Югом и Севером на фоне проведения Олимпийских игр. Однако, поскольку Северная Корея не прекращает разработку ядерного оружия и баллистических ракет, мы должны усиливать давление на нее", - подчеркнул представитель японского кабмина на состоявшейся в Вашингтоне встрече с заместителем госсекретаря США Томасом Шэнноном.По словам японского дипломата, Токио "приветствует американские санкции и намерено изучить, что возможно сделать для содействия в сотрудничестве с правительством Японии" для разрешения проблем в регионе.Напомним, вчера президент США Дональд Трамп объявил о введении крупнейшего пакета санкций против КНДР. Санкции коснутся 27 судоходных и транспортных компаний, 28 судов и одного физлица.В администрации США заявили, что это "самый серьезный пакет санкций, который когда-либо был введен в отношении Северной Кореи".