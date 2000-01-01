24.02 10:38 MIGnews.com

Россия отправила в Сирию еще два Су-57

New photos showing the additional 2 Russian Su-57 escorted by #RuAF Su-30SM

landing today in the Russian Air Force base in #Khmemeim #Syria



And a photo for the RuAF A-50U #41 Red landing at the AB after a combat mission. pic.twitter.com/FIV8xcpeuJ — Wael Al Hussaini (@WaelAlHussaini) 23 февраля 2018 г.

Поделиться

Все по теме

Комментарии

На авиабазу "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия прибыли еще два российских истребителя пятого поколения Су-57.Об этом в субботу, 24 февраля сообщает сирийский блогер Уаиль аль-Хусайни на своей странице в Twitter.Ранее именно он первым написал о прибытии в Сирию 21 февраля первых двух Су-57.По сведениям аль-Хусайни, в полете они сопровождались несколькими Су-30СМ.Таким образом, российские ВКС в Сирии располагают на сегодняшний день четырьмя Су-57.Министерство обороны России и сирийские власти не комментируют информацию о прибытии в Сирию самолетов Су-57.Пресс-секретарь Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, появление этих истребителей противоречит заявлениям российской стороны о сокращении численности вооруженных сил в Сирии.Отметим, Су-57 (Т-50) – первый российский истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году, а его эксплуатация российскими ВКС должна начаться в 2018 году. Самолет должен быть вооружен 30-мм пушкой и ракетами.