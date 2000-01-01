Россия отправила в Сирию еще два Су-57

По сведениям аль-Хусайни, в полете они сопровождались несколькими Су-30СМ.
Таким образом, российские ВКС в Сирии располагают на сегодняшний день четырьмя Су-57.
Министерство обороны России и сирийские власти не комментируют информацию о прибытии в Сирию самолетов Су-57.
Пресс-секретарь Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, появление этих истребителей противоречит заявлениям российской стороны о сокращении численности вооруженных сил в Сирии.
Отметим, Су-57 (Т-50) – первый российский истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году, а его эксплуатация российскими ВКС должна начаться в 2018 году. Самолет должен быть вооружен 30-мм пушкой и ракетами.