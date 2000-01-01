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Россия отправила в Сирию еще два Су-57 | Фото:24.02 10:38   MIGnews.com

Россия отправила в Сирию еще два Су-57

На авиабазу "Хмеймим" в сирийской провинции Латакия прибыли еще два российских истребителя пятого поколения Су-57.

Об этом в субботу, 24 февраля сообщает сирийский блогер Уаиль аль-Хусайни на своей странице в Twitter.

Ранее именно он первым написал о прибытии в Сирию 21 февраля первых двух Су-57.


По сведениям аль-Хусайни, в полете они сопровождались несколькими Су-30СМ.

Таким образом, российские ВКС в Сирии располагают на сегодняшний день четырьмя Су-57.

Министерство обороны России и сирийские власти не комментируют информацию о прибытии в Сирию самолетов Су-57.

Пресс-секретарь Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй заявил, появление этих истребителей противоречит заявлениям российской стороны о сокращении численности вооруженных сил в Сирии.

Отметим, Су-57 (Т-50) – первый российский истребитель пятого поколения. Он совершил первый полет в 2010 году, а его эксплуатация российскими ВКС должна начаться в 2018 году. Самолет должен быть вооружен 30-мм пушкой и ракетами.
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