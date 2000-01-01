24.02 09:58 MIGnews.com
Трамп: Чикаго "нуждается в помощи"
Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой увеличившегося роста преступности в Чикаго, штат Иллинойс. По словам главы государства, город "нуждается в помощи".
Об этом американский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter.
"То, что происходит там – полностью вышло из под контроля", - пишет Трамп, упоминая расстрелы в городе.
Комментарии Трампа последовали после того, когда в результате стрельбы в Чикаго погибли 7 человек на прошлой неделе.
Поделиться
Все по теме
Комментарии