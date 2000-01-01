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flickr 24.02 09:58   MIGnews.com

Трамп: Чикаго "нуждается в помощи"

Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой увеличившегося роста преступности в Чикаго, штат Иллинойс. По словам главы государства, город "нуждается в помощи".

Об этом американский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter.

"То, что происходит там – полностью вышло из под контроля", - пишет Трамп, упоминая расстрелы в городе.

Комментарии Трампа последовали после того, когда в результате стрельбы в Чикаго погибли 7 человек на прошлой неделе.
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