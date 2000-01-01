24.02 09:58 MIGnews.com

Трамп: Чикаго "нуждается в помощи"

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Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой увеличившегося роста преступности в Чикаго, штат Иллинойс. По словам главы государства, город "нуждается в помощи".Об этом американский лидер сообщил в своем микроблоге в Twitter."То, что происходит там – полностью вышло из под контроля", - пишет Трамп, упоминая расстрелы в городе.Комментарии Трампа последовали после того, когда в результате стрельбы в Чикаго погибли 7 человек на прошлой неделе.