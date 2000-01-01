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Commons.wikimedia.org 24.02 09:15   MIGnews.com

В США активисты обвинили Обаму и Сороса

В США в четверг прошла акция по случаю годовщины событий на майдане в Киеве, организованная международным Шиллеровским институтом, передает ТАСС.

Активисты раздавали печатные материалы, в которых говорится, что смена власти на Украине была осуществлена при непосредственной поддержке миллиардера Джорджа Сороса и администрации бывшего американского президента Барака Обамы.

В Нью-Йорке в ходе мероприятия участники развернули плакаты "Обаму - в тюрьму" и "Ваш враг - Джордж Сорос". Такие же акции прошли в Бостоне, Хьюстоне, а также в немецкой столице Берлине.

Их целью является информирование граждан различных стран, в первую очередь американцев, о том, что произошло на Украине три года назад, где был свергнут законно избранный президент Виктор Янукович.

Активисты считают, что по похожему сценарию ситуация может начать развиваться в США и те же люди пытаются отстранить от власти нового главу Белого дома Дональда Трампа.

В раздававшихся на акции материалах приводятся данные из доклада, подготовленного движением Ларуша. В нем смена власти на Украине названа жестоким переворотом, осуществленным при активном участии "групп неонацистов". Также утверждается, что администрация Обамы использовала украинские события как "оправдание нового этапа военной мобилизации НАТО против России".

Кроме того, в докладе отмечается, что сейчас Сорос и люди, входившие в окружение Обамы, пытаются дискредитировать Трампа и не допустить обещанной им нормализации отношений между США и РФ.
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