24.02 08:33 MIGnews.com

Нетаниягу: "хевронский стрелок" должен быть помилован

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что он и после вынесения приговора поддерживает помилование Эльоры Азарии. Он подчеркнул, то "проблема" состоит не приговоре, а скорее в "обстоятельствах", которые привели к данному инциденту.Глава правительства заявил журналистам, что необходимо принять во внимание и то, что молодые военнослужащие сталкиваются с трудными обстоятельствами во время волны терроризма, когда им приходится принимать очень сложные решения.Биби призвал относиться к действиям военных с пониманием, поскольку они находятся в особо сложных условиях, которые угрожают их жизни.Напомним, что суд приговорил солдата Эльору Азарию к 18-месяцам тюремного заключения. Он был обвинен в непредумышленном убийстве террориста в Хевроне.