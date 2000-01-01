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Трамп: Америка должна усилить свой ядерный арсенал 24.02 07:13   MIGnews.com

Трамп: Америка должна усилить свой ядерный арсенал

Президент США Дональд Трамп выступил с рядом важных внешнеполитических заявлений в интервью Reuters.

Трамп 20 января написал в твиттер, что Америка “должна усилить свою ядерную мощь “до того момента, когда мир придет в себя”. На просьбу Reuters пояснить, он выразил озабоченность в связи с тем, что Соединенные Штаты “утрачивают свои ядерные преимущества”.

Трамп заявил: “Я первым хотел бы увидеть мир без ядерного оружия, но мы никогда не можем себе позволить уступить любой стране - даже если это дружественная страна, мы не можем отступить во всем, что касается ядерной мощи. Было бы замечательно, если страны отказались от ядерного оружия, но пока у других государств есть ядерное оружие - мы всегда должны быть впереди”.

По данным Ploughshares Fund у России - 7 тысяч ядерных боеголовок, а у США - 6800.

Новый договор об ограничении стратегических ядерных вооружений START требует, чтобы с 5 февраля 2018 года оба государства ограничили свои ядерные арсеналы на равном уровне на срок 10 лет. Договор позволяет обоим государствам иметь не более 800 развернутых и неразвернутых стратегических межконтинентальных ракет, ракет на подводных лодках и на стратегических бомбардировщиках, и содержит другие ограничения на ядерное оружие.

Трамп так охарактеризовал START : “Это еще одна плохая сделка, на которую пошла моя стран - будь то START, будь то иранская сделка… Нам пора заключать хорошие сделки”.

Америка находится в самом разгаре программы замены своих устаревших межконтинентальных ракет на более новые. Стоимость программы - триллион долларов.

Трамп также пожаловался на то, что Россия нарушила положения 1987 года, развернув крылатые ракеты наземного базирования. Трамп заявил: Встретить этот вызов будет непросто”.
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