25.02 06:44 MIGnews.com

МАГАТЭ: Иран не нарушает ядерную сделку

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Количество обогащенного урана в Иране не превышает оговоренное условиями сделки, заключенной с мировыми державами в 2015 году.Как сообщило 24 февраля агентство AFP после ознакомления с пока еще неопубликованным докладом МАГАТЭ, специалисты организации оценили текущие запасы обогащенного урана, находящегося в распоряжении правительства Ирана, в 101,7 килограмма. Это что втрое ниже допустимого по международному соглашению порога (300 кг)."По данным на 18 февраля 2017 года, количество обогащенного до 3,67% урана-235 в Иране составляет 101,7 килограмма", — цитирует агентство доклад.Помимо этого, специалисты МАГАТЭ утверждают, что иранцы не ведут расширение существующего ныне реактора, работающего на тяжелой воде. Несмотря на то, что в ноябре 2016 года агентство заявило о превышении 130-тонного порога, согласно последнему докладу, иранский запас тяжелой воды составляет 124 тонны."Иран не проводил никаких работ по обогащению урана или связанных с ними научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на ядерном объекте Фордо", - сообщили в пятом ежеквартальном докладе МАГАТЭ.