25.02 07:14 MIGnews.com

США впервые разместят в Европе истребители F-35

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Вашингтон впервые дислоцирует в Европе многофункциональные истребители пятого поколения F-35A. Об этом сообщил глава Боевого командования ВВС США генерал Герберт Карлайл, передает ТАСС."Я бы ожидал их развертывания весной-летом. Европа, разумеется, является тем местом, куда мы хотели бы направить эти самолеты. Поэтому я вижу, что это произойдет", – приводит агентство слова Карлайла.По его словам, у США есть также планы направлять эти истребители в Тихоокеанский регион. Кроме того предполагается, что не в текущем году, а позднее они будут дислоцированы и на Ближнем Востоке.В январе сообщалось, что США впервые отправили истребители F-35 на службу за рубеж. Эскадрилья Корпуса морской пехоты была размещена в Японии – на американской военной базе Ивакуни.