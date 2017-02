25.02 01:07 MIGnews.com

New Yorker выпустит обложку с Путиным и Трампом на русском

An early look at next week's cover, “Eustace Vladimirovich Tilley,” by Barry Blitt: https://t.co/xqd5rA9vGF pic.twitter.com/xEYwBCS0cs — The New Yorker (@NewYorker) 24 февраля 2017 г.

Журнал New Yorker представил обложку нового номера, на котором изображен президент России Владимир Путин в образе денди в пенсне. Рядом порхает мотылек с лицом американского лидера Дональда Трампа. Анонс выпуска, который выйдет 6 марта, опубликован на сайте издания.Номер посвящен отношениям двух стран и гипотетическому влиянию российской стороны на выборы президента Соединенных Штатов.Название журнала в новом выпуске написано кириллицей.Рисунок обыгрывает обложку первого номера журнала, вышедшего в 1925 году, где тоже был изображен джентльмен в пенсне, изучающий мотылька. Этот рисунок так или иначе обыгрывается почти каждый год — обычно в феврале, ко дню рождения издания. Персонажа с картинки зовут Юстас Тилли (Eustace Tilley), он является символом New Yorker. Авторы анонса новой обложки добавили ему отчество — Владимирович.Путин оказался на обложке New Yorker не впервые. В 2014 году, накануне Олимпиады в Сочи, вышел номер, на котором президент России был изображен в образе фигуриста.