Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












New Yorker выпустит обложку с Путиным и Трампом на русском 25.02 01:07   MIGnews.com

New Yorker выпустит обложку с Путиным и Трампом на русском

Журнал New Yorker представил обложку нового номера, на котором изображен президент России Владимир Путин в образе денди в пенсне. Рядом порхает мотылек с лицом американского лидера Дональда Трампа. Анонс выпуска, который выйдет 6 марта, опубликован на сайте издания.

Номер посвящен отношениям двух стран и гипотетическому влиянию российской стороны на выборы президента Соединенных Штатов.

Название журнала в новом выпуске написано кириллицей.




Рисунок обыгрывает обложку первого номера журнала, вышедшего в 1925 году, где тоже был изображен джентльмен в пенсне, изучающий мотылька. Этот рисунок так или иначе обыгрывается почти каждый год — обычно в феврале, ко дню рождения издания. Персонажа с картинки зовут Юстас Тилли (Eustace Tilley), он является символом New Yorker. Авторы анонса новой обложки добавили ему отчество — Владимирович.

Путин оказался на обложке New Yorker не впервые. В 2014 году, накануне Олимпиады в Сочи, вышел номер, на котором президент России был изображен в образе фигуриста.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
00:35
Видео с "пандой-прилипалой" собрало миллионы просмотров  
23:32
Власти Японии прорабатывают дату визита Синдзо Абэ в Россию
22:23
Ким Чен Нама отравили нервно-паралитическим ядом
21:50
"Мусульмане обязаны уничтожить раковую опухоль сионизма"
21:27
Ведьмы всего мира наложат заклятие "изгнания" Трампа
20:58
Израильтянина депортируют за шутку о бомбе в самолете
20:37
Третий испанский город отказался от поддержки BDS
19:59
Израильтянин арестован за селфи в Нью-Йорке
19:33
Индонезия не пропустила самолет Нетаниягу
18:29
Геям и лесбиянкам разрешили жениться в Словении
17:50
Новый главарь ХАМАСа в секторе Газа появился на публике
17:33
На берег Филиппин вынесло тушу "лохматого монстра"
16:53
Британца посадили в тюрьму за поклонение Адольфу Гитлеру
16:25
Биби запретил министрам сливать данные о встрече с Трампом
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus