24.02 16:25 MIGnews.com

Биби запретил министрам сливать данные о встрече с Трампом

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу заставил членов военно-политического кабинета Израиля подписать документ о неразглашении секретной информации, обязывающий их хранить в тайне все обстоятельства встречи главы израильского правительства с президентом США Дональдом Трампом.Как сообщила 24 февраля газета "Исраэль Хайом", договор члены кабинета подписали в начале недели, спустя два дня, как Нетаниягу вернулся из своей поездки в Вашингтон, и перед тем, как он отправился в следующее турне – в Сингапур и Австралию.Ссылаясь на свой высокопоставленный источник, издание утверждает, что соглашение подписали не только министры, но и нижестоящие чиновники, которые присутствовали на совещании.Несмотря на это, согласно просочившейся информации, премьер Нетаниягу представил информацию о будущей координации деятельности Израиля в Иудее и Самарии с новой американской администрацией. Подписание договора он аргументировал необходимостью сохранения доверия между странами, и что только на таких условиях можно будет создать координационный комитет для достижения поставленных целей.Очевидно, что к такому решению его подтолкнули последние сливы конфиденциальной правительственной информации прессе, несмотря на то, что члены министерской комиссии по вопросам безопасности по умолчанию должны хранить в тайне все, что обсуждается на совещаниях.