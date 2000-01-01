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Трансгендерный отчим Ким Кардашьян - Трампу: Это катастрофа | Фото: Disney | ABC Television Group/Flickr24.02 15:51   MIGnews.com

Трансгендерный отчим Ким Кардашьян - Трампу: Это катастрофа

Отчим Ким Кардашьян бьет в набат – после победы Дональда Трампа на выборах президента среди множества подписанных им законов не только нет ни одного в защиту прав ЛГБТ-сообщества, но и наоборот – он отменил распоряжение своего предшественника Барака Обамы создать в школах уборные для трансгендерных детей.

Напомним, что в 2015 году Брюс Дженнер ошарашил мир, заявив о своей трансгендерности и попросив с этих пор именовать его Кейтлин. Поэтому для него, как для одного из представителей этой общины, это особенно важно.

В четверг, 23 февраля, в своем "твиттере" Кейтлин Дженнер опубликовала заявление к президенту Соединенных Штатов.




"У меня есть послание к президенту Трампу – от одного республиканца к другому. Это катастрофа. Вы все еще можете это исправить. Вы дали обещание защищать ЛГБТ-сообщество. Позвоните мне", - так подписала она свое видео.

Помимо этого, она обратилась и к детям-трансгендерам и подстрекателям против них.

"Вы побеждаете. Я знаю, что это может не ощущаться ежедневно, но вы побеждаете. Очень скоро мы одержим полномасштабную победу при двухпартийной поддержке. Вы можете оказать помощь, обращаясь в Национальный центр равенства трансгендеров, чтобы Вашингтон услышал вас четко и ясно. Мне есть что сказать и подстрекателям: вы больны. Из-за своей слабости вы выбираете детей, женщин, всех, кто, по-вашему, может быть уязвим. Видимо, для некоторых людей даже стать генеральным прокурором недостаточно, чтобы излечиться от своей болезни", - сказал двукратный олимпийский чемпион по десятиборью, подразумевая генпрокурора США Джеффа Сешнса.

Стоит отметить, что во время президентской гонки она, как и ее падчерица и зять Ким Кардашьян и Канье Уэст, оказывали уверенную поддержку Дональду Трампу.
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