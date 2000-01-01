ООН назвал приговор Азарии "мягким и неприемлемым"
Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что приговор солдата Эльора Азарии за убийство раненого палестинца является слишком "мягким" и "неприемлемым".
Выступая на пресс-брифинге в Женеве Шамдасани заявила:
"Мы глубоко обеспокоены мягким приговором, который вынес военный суд Тель-Авива солдату Эльоре Азарии, обвиняемого в непреднамеренном убийстве раненого палестинца. Это была очевидно внесудебная казнь безоружного человека, который явно не предоставлял непосредственной угрозы".
Она добавила, что максимальное наказание за непреднамеренное убийство составляет 20 лет тюрьмы в соответствии с израильским законодательством.
"Это дело может привести к подрыву веры в правосудие и усилению культуры безнаказанности", - резюмировала она.