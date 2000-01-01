Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












YouTube 24.02 14:28   MIGnews.com

ООН назвал приговор Азарии "мягким и неприемлемым"

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что приговор солдата Эльора Азарии за убийство раненого палестинца является слишком "мягким" и "неприемлемым".

Выступая на пресс-брифинге в Женеве Шамдасани заявила:

"Мы глубоко обеспокоены мягким приговором, который вынес военный суд Тель-Авива солдату Эльоре Азарии, обвиняемого в непреднамеренном убийстве раненого палестинца. Это была очевидно внесудебная казнь безоружного человека, который явно не предоставлял непосредственной угрозы".

Она добавила, что максимальное наказание за непреднамеренное убийство составляет 20 лет тюрьмы в соответствии с израильским законодательством.
"Это дело может привести к подрыву веры в правосудие и усилению культуры безнаказанности", - резюмировала она.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:51
Турции не нужен контроль над Сирией
13:25
Норвежская компания запустит рейсы в США за $65
12:55
Трамп привлечет бизнес к восстановлению промпроизводства США
12:40
Ле Пен отказалась явится на допрос полиции
11:57
Близ сирийского Эль-Баба прогремел взрыв, погибли 50 человек
11:37
Израиль отказал в продление визы главе Human Rights Watch
11:25
Иран: Странам ОПЕК невыгоден рост цен на нефть
10:58
Йемен: в результате взрыва смертника погибли 5 солдат
10:34
Дочь Трампа убедила не отказываться от соглашения по климату
10:22
В Женеве начался четвертый раунд переговоров по Сирии
09:58
Трамп: Чикаго "нуждается в помощи"
09:42
Беер Шева вылетает из Европы
09:37
Аббас: Израиль завел переговоры в тупик
09:23
Хайфа: водитель умер, и автобус врезался в остановку
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus