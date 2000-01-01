24.02 14:28 MIGnews.com

ООН назвал приговор Азарии "мягким и неприемлемым"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила, что приговор солдата Эльора Азарии за убийство раненого палестинца является слишком "мягким" и "неприемлемым".Выступая на пресс-брифинге в Женеве Шамдасани заявила:"Мы глубоко обеспокоены мягким приговором, который вынес военный суд Тель-Авива солдату Эльоре Азарии, обвиняемого в непреднамеренном убийстве раненого палестинца. Это была очевидно внесудебная казнь безоружного человека, который явно не предоставлял непосредственной угрозы".Она добавила, что максимальное наказание за непреднамеренное убийство составляет 20 лет тюрьмы в соответствии с израильским законодательством."Это дело может привести к подрыву веры в правосудие и усилению культуры безнаказанности", - резюмировала она.