24.02 13:51 MIGnews.com

Турции не нужен контроль над Сирией

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Советник президента Турции Ильнур Чевик заявил, что Турция не будет добиваться ухода сирийского лидера Башара Асада путем применения силы. Советник Эрдогана заверил, что турецкие войска покинут сирию сразу после того, как будет покончено с боевиками джихадистской группировки "Исламское Государство", изветной как ISIS.Кроме этого он добавил, что установление "контроля над Сирией" не входит в планы Анкары."Мы не хотим оставаться в Сирии. Когда мы покончим с ISIS, когда безопасность на территории будет должным образом обеспечена и мы будем уверены в том, что они не вернутся, Турция не будет оставаться на территории этой страны", — заявил советник президента.