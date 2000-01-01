24.02 12:40 MIGnews.com

Ле Пен отказалась прийти на допрос полиции

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Кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен отказалась идти на допрос в полицию. Об этом сообщил адвокат кандидата в президенты в пятницу, 24 февраля.В среду правоохранительные органы вызвали политика на допрос, в связи с обвинениями в незаконном присвоении денежных средств. Марин Ле Пен обвинили в причастности к делу о трате фондов ЕС партией "Национальный фронт".В частности, лидера партии подозревают в нецелевом расходовании средств ЕС, которые предназначались для заработной платы ассистентов евродепутатов.