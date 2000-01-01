Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












Израиль отказал в продление визы главе Human Rights Watch | Фото: Thinkstock24.02 11:37   MIGnews.com

Израиль отказал в продление визы главе Human Rights Watch

Власти Израиля отказали региональному директору правозащитной организации Human Rights Watch Омару Шакуру в продлении визы. Израиль обвинил правозащитников в палестинской пропаганде.

МИД Израиля принял данное решение на этой неделе, спустя полгода после того, как организация попросила разрешения позволить Омару Шакиру работать в Израиле.

В заявлении МВД Израиля говорится, что Human Rights Watch участвует в политике - на службе палестинской пропаганды, и в то же время притворно говорит о правах человека".

Однако в министерстве уточнили, что принятое решение связано исключительно с деятельностью антиизраильской организации, а не с этнической принадлежностью Омара Шакиру – гражданина иракского происхождения.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:55
Трамп привлечет бизнес к восстановлению промпроизводства США
12:40
Ле Пен отказалась прийти на допрос полиции
11:57
Взрыв в Эль-Бабе. 30 погибших
11:25
Иран: Странам ОПЕК невыгоден рост цен на нефть
10:58
Йемен: в результате взрыва смертника погибли 5 солдат
10:34
Дочь Трампа убедила не отказываться от соглашения по климату
10:22
В Женеве начался четвертый раунд переговоров по Сирии
09:58
Трамп: Чикаго "нуждается в помощи"
09:42
Беер Шева вылетает из Европы
09:37
Аббас: Израиль завел переговоры в тупик
09:23
Хайфа: водитель умер, и автобус врезался в остановку
09:15
В США активисты обвинили Обаму и Сороса
09:03
США: ветеран морской пехоты открыл стрельбу по иммигрантам
08:47
40 тысяч человек бежит по Тель-Авиву  
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus