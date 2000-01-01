Израиль отказал в продление визы главе Human Rights Watch
Власти Израиля отказали региональному директору правозащитной организации Human Rights Watch Омару Шакуру в продлении визы. Израиль обвинил правозащитников в палестинской пропаганде.
МИД Израиля принял данное решение на этой неделе, спустя полгода после того, как организация попросила разрешения позволить Омару Шакиру работать в Израиле.
В заявлении МВД Израиля говорится, что Human Rights Watch участвует в политике - на службе палестинской пропаганды, и в то же время притворно говорит о правах человека".
Однако в министерстве уточнили, что принятое решение связано исключительно с деятельностью антиизраильской организации, а не с этнической принадлежностью Омара Шакиру – гражданина иракского происхождения.