24.02 11:37 MIGnews.com

Израиль отказал в продление визы главе Human Rights Watch

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Власти Израиля отказали региональному директору правозащитной организации Human Rights Watch Омару Шакуру в продлении визы. Израиль обвинил правозащитников в палестинской пропаганде.МИД Израиля принял данное решение на этой неделе, спустя полгода после того, как организация попросила разрешения позволить Омару Шакиру работать в Израиле.В заявлении МВД Израиля говорится, что Human Rights Watch участвует в политике - на службе палестинской пропаганды, и в то же время притворно говорит о правах человека".Однако в министерстве уточнили, что принятое решение связано исключительно с деятельностью антиизраильской организации, а не с этнической принадлежностью Омара Шакиру – гражданина иракского происхождения.