Ливан окажется жертвой войны против Ирана и “Хизбаллы”
Wall Street Journal опубликовал большую статью известного аналитика Ярослава Трофимова о сложной ситуации, в которой оказался Ливан с началом президентства Дональда Трампа.
Трамп обещает повернуть вспять волну иранского натиска в регионе. Самым мощным инструментом распространения иранского влияния является ливанская “Хизбалла” - и ливанцы опасаются, что их страна заплатит цену за вражду между Ираном и Америкой.
Согласно оценкам ЦРУ, шииты составляют 27% населения Ирана (перепись населения в этой стране проводилась последний раз в 1932 году).
Американцы считают “Хизбаллу” террористической организацией - но она также является самым могущественным игроком на ливанской политической сцене. После двух с половиной лет политического тупика, “Хизбалла” сумела обеспечить избрание своего политического союзника, Мишеля Аюна, президентом страны.
Аюн, со своей стороны, именует арсенал и возможности “Хизбаллы” “жизненно важной частью обороны страны”.
Администрация Барака Обамы, принимая в расчет сложную динамику власти в Ливане, предпочла не вступать с "Хизбаллой" в прямую конфронтацию. Вместо этого она попыталась поддержать и развить государственные институты, в первую очередь армию, в надежде, что вооруженные силы страны когда-нибудь по своей мощи превзойдут про-иранскую милицию.
Президент Трамп выбрал куда более конфронтационный подход. Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу он подчеркнул необходимость “противостоять Ирану и его прокси”.
“Хизбалла” является важнейшим из этих прокси, и ее авторитет в Ливане, после побед в Сирии, достиг небывалых высот.
Сами Джемайель, президент Катаеб (христианских Фаланг) говорит: “Сегодня “Хизбалла” действует в качестве основной силы, принимающей решения в Ливане. И это очень опасно. Ливанское государство в целом может оказаться под санкциями, если его будут рассматривать в качестве образования, находящегося под “зонтиком” “Хизбаллы”. Это то, чего мы боимся”.
В распоряжении Трампа - много возможностей давления на Ливан - от атаки против его банковской системы до урезания фондов, направляемых на поддержку национальной армии и помощь 1,5 миллионам сирийских беженцев, находящихся в стране.
Аналитик Международного Центра Стратегических Исследований Эмиль Хокаем говорит: “Ливан уникально уязвим в случае эскалации между США и Ираном. Его банковская система открыта для чрезвычайно болезненных санкций со стороны американского казначейства”.
65% депозитов в ливанских банках держатся в долларах.
Директор ливанского Центробанка Рияд Саламех говорит: “Общая политика, которой мы следуем - держать Ливан интегрированным в глобальную финансовую систему. Банковская система - краеугольный камень экономической и социальной стабильности. Мы исполняем законы тех стран, с которыми наши банки поддерживают корреспондентские отношения и стран, чьими валютами мы пользуемся. Правительство Ливана - коалиционное, и это нормально, что в его состав входит "Хизбалла", но правительство приняло на себя обязанности выполнять международные требования”.
“Хизбалла” жестко критикует Центробанк и коммерческие банки за выполнение требований международных финансовых органов и закрытие счетов “Хизбаллы” и тех кто ее поддерживает и финансирует. Кроме того, что “Хизбалла” является террористической организацией, политической силой, системой социального обеспечения для своих членов и мини-армией, движение - также гигантский экономический субъект.
Бизнес-модель “Хизбаллы” основана на теневом бизнесе, производстве, контрабанде и продаже наркотиков, отмывании капиталов и т.п. Как эта модель работает, лучше всего можно понять из интервью с одним из самых горячих сторонников “Хизбаллы” и крупнейшим производителем каннабиса в Баальбеке Ноахом Зайтером в интервью "Соль Земли. Мутанты Оси Сопротивления".
Али Баззи, законодатель из союзного”Хизбалле” шиитского блока Амаль говорит, что санкции против Ливана в целом будут контрпродуктивны: “Ливанская армия делает великолепную работу в войне против террористов. Мы очень благодарны поддержке США и других. Но вы помогаете не только нам - вы помогаете самим себе”.
В прошлом году Саудовская Аравия отменила предоставление ливанской армии пакета помощи в 3 миллиарда долларов - за то, что Ливан слишком явно стал выступать на стороне Ирана. Отношения, однако, несколько потеплели после того как в октябре президент Аюн поддержал кандидатуру Саада Харири - главы суннитского Future Movement и протеже Саудовской Аравии, и тот был назначен на пост премьер-министра.
Сторонники президента Аюна надеются на то, что и администрация Трампа , также как и Сауды, осознает, что кампания против Ирана причинит ущерб всему Ливану, а не только его сателлитам.