25.02 05:34 MIGnews.com

Россия проиграла ЕС торговый спор о запрете на ввоз свинины

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Всемирная торговая организация (ВТО) оставила в силе решение о признании незаконным запрета на ввоз в Россию свинины из Евросоюза. Таким образом, апелляция РФ была отклонена: арбитры приняли в этом споре сторону Брюсселя, сообщает Reuters.Российская сторона обжаловала решение организации в октябре прошлого года.Россельхознадзор запретил ввоз живых свиней и свинины из ЕС в январе 2014 года после вспышки африканской чумы свиней в в Литве и Польше. ЕС обжаловал эту меру в ВТО, и в августе 2016 года арбитры сочли, что российский запрет противоречит международным стандартам Всемирной организации здравоохранения животных.В России между тем отмечали, что ситуация с африканской чумой свиней в странах Балтии и Польше по-прежнему ухудшается.Поставки европейской свинины в Россию запрещены в рамках продовольственного эмбарго, введенного Москвой в ответ на санкции ЕС.