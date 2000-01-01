24.02 10:34 MIGnews.com

Дочь Трампа убедила не отказываться от соглашения по климату

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Дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг и по совместительству советник президента Джаред Кушнер убедили лидера страны Дональда Трампа не отказываться от выполнения Парижского соглашения по климату.Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.Отмечается, что "данный шаг является последним признаком усиленного влияния дочери Трампа и Кушнера в Белом доме, где обнажились внутренние разногласия по целому ряду вопросов, в том числе внешней политики".Напомним, что в ходе предвыборной кампании Трамп намекал, что намерен выйти из Парижского соглашения.