Дочь Трампа убедила не отказываться от соглашения по климату
Дочь президента США Иванка Трамп и ее супруг и по совместительству советник президента Джаред Кушнер убедили лидера страны Дональда Трампа не отказываться от выполнения Парижского соглашения по климату.
Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американской администрации.
Отмечается, что "данный шаг является последним признаком усиленного влияния дочери Трампа и Кушнера в Белом доме, где обнажились внутренние разногласия по целому ряду вопросов, в том числе внешней политики".
Напомним, что в ходе предвыборной кампании Трамп намекал, что намерен выйти из Парижского соглашения.