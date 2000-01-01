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КНДР пообещала наращивать ядерный потенциал | Фото: Thinkstock24.02 15:15   MIGnews.com

КНДР пообещала наращивать ядерный потенциал

Северная Корея отмечает, что стратегическое решение о смене курса будет прежде всего выгодно Америке, пишет Политика Сегодня.

Главная партийная газета КНДР "Нодон синмун" со ссылкой на ЦК Трудовой партии пишет, что пока политика США в отношении Северной Кореи не изменится, а также пока не будет прекращена пропаганда против нее, власти страны будут укреплять ее оборонительную военную мощь. Отмечается, что в первую очередь идет речь о ядерном вооружении.

Отмечается, что газета призывает США подумать и сделать стратегический важный выбор.
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