24.02 23:32 MIGnews.com

Власти Японии прорабатывают дату визита Синдзо Абэ в Россию

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Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство страны согласовывает точную дату визита премьера Синдзо Абэ в Россию, передает ТАСС."Премьер-министр хотел бы посетить РФ в этом году в кратчайшие сроки", - сказал он.Говоря о возможной встрече Абэ с российским президентом Владимиром Путиным и темах, планируемых для обсуждения, Суга отметил, что повестка также пока не определена.Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава японского правительства намерен посетить Россию в этом году дважды. Первый визит может состояться весной - в апреле-мае.В середине декабря Японию посетил президент РФ. По итогам его визита и встреч с Синдзо Абэ, в частности, было принято заявление о возможности начала консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на Южных Курилах.