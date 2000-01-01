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Власти Японии прорабатывают дату визита Синдзо Абэ в Россию 24.02 23:32   MIGnews.com

Власти Японии прорабатывают дату визита Синдзо Абэ в Россию

Генсек кабмина Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство страны согласовывает точную дату визита премьера Синдзо Абэ в Россию, передает ТАСС.

"Премьер-министр хотел бы посетить РФ в этом году в кратчайшие сроки", - сказал он.

Говоря о возможной встрече Абэ с российским президентом Владимиром Путиным и темах, планируемых для обсуждения, Суга отметил, что повестка также пока не определена.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава японского правительства намерен посетить Россию в этом году дважды. Первый визит может состояться весной - в апреле-мае.

В середине декабря Японию посетил президент РФ. По итогам его визита и встреч с Синдзо Абэ, в частности, было принято заявление о возможности начала консультаций по совместной хозяйственной деятельности двух стран на Южных Курилах.
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