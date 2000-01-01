24.01 12:09 MIGnews.com

Мэр Эфрата: мирный план не нанесет ущерб Израилю

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Мэр Эфрата Одед Ревиви похвалил администрацию президента США Дональда Трампа за решение пригласить в Белый дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца.В комментарии "Аруц Шева" он рассказал, как относится к публикации плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке."Мы всегда говорили, что палестинцы не упустят возможность "упустить такую возможность". Нам чрезвычайно приятно иметь столь близкую нам по духу администрацию в Соединенных Штатах, и я даже не могу представить, чтобы Белый дом принес что-то, что нанесет ущерб интересам Израиля. В этом отношении я думаю, что мы должны пойти туда, быть непредубежденными, и посмотреть, что они предложат, а затем ответить на это", – сказал Ревиви.Когда его спросили, будет ли потенциально опасным изолированность поселений, окруженных Палестинской автономией, мэр Эфрата ответил неуверенно."Я не знаю, какой будет карта, я не знаю всех деталей этого плана. Я слышал Джейсона Гринблатта и Дэвида Фридмана, я знаю их личную позицию, я знаю их интерес к государству Израиль, и мы должны точно знать, каковы планы, чтобы ответить на этот вопрос", – подчеркнул Равиви.