Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Мэр Эфрата: мирный план не нанесет ущерб Израилю | Фото:24.01 12:09   MIGnews.com

Мэр Эфрата: мирный план не нанесет ущерб Израилю

Мэр Эфрата Одед Ревиви похвалил администрацию президента США Дональда Трампа за решение пригласить в Белый дом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и лидера "Кахоль Лаван" Бенни Ганца.

В комментарии "Аруц Шева" он рассказал, как относится к публикации плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

"Мы всегда говорили, что палестинцы не упустят возможность "упустить такую возможность". Нам чрезвычайно приятно иметь столь близкую нам по духу администрацию в Соединенных Штатах, и я даже не могу представить, чтобы Белый дом принес что-то, что нанесет ущерб интересам Израиля. В этом отношении я думаю, что мы должны пойти туда, быть непредубежденными, и посмотреть, что они предложат, а затем ответить на это", – сказал Ревиви.

Когда его спросили, будет ли потенциально опасным изолированность поселений, окруженных Палестинской автономией, мэр Эфрата ответил неуверенно.

"Я не знаю, какой будет карта, я не знаю всех деталей этого плана. Я слышал Джейсона Гринблатта и Дэвида Фридмана, я знаю их личную позицию, я знаю их интерес к государству Израиль, и мы должны точно знать, каковы планы, чтобы ответить на этот вопрос", – подчеркнул Равиви.




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:40
Мама из Силиконовой долины ищет мега няню
13:23
Опрос: разрыв между Кахоль Лаван и Ликуд становится больше
13:10
Кремль о помиловании Иссахар: пусть сама просит
12:55
Владимир Зеленский встретился с президентом Израиля
12:39
Никаких переговоров с Ираком о выводе войск США пока нет
12:27
В Болгарии заподозрили российских дипломатов в шпионаже
11:56
Брэд Питт едва не получил самую известную роль Киану Ривза
11:42
Саудовская Аравия готова к диалогу с Ираном
11:32
Владимир Зеленский провел встречу с Нетаниягу
11:18
В США мать задушила детей после того, как спела колыбельную  
11:00
ЦАХАЛ усилил уровень готовности: что произошло
10:42
Опрос: что думают израильтяне по поводу аннексии
10:21
Вирус-убийца в Китае: власти пошли на крайние меры
10:00
"Уничтожить евреев": вандалы подожгли мечеть в Бейт-Сафафе
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus