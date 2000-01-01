Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Когда Иран передаст Украине `черные ящики` - СНБО 24.01 09:06   MIGnews.com

Когда Иран передаст Украине "черные ящики" - СНБО

В пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что скоро Иран примет окончательное решение по вопросу передачи "черных ящиков" сбитого боинга Украине.

Сообщается, что окончательное решение будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину.

"В свою очередь, иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы, отметил, что окончательное решение по дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней", - говорится в сообщении.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:21
Вирус-убийца в Китае: власти пошли на крайние меры
10:00
"Уничтожить евреев": вандалы подожгли мечеть в Бейт-Сафафе
09:43
Нежелание врачей перерабатывать убило младенцев в Британии
09:22
Иордания: аннексия подорвет мирный процесс
09:01
Саудовский священник об Освенциме: это не должно повториться
08:40
В ФРГ проводят рейды против неонацистской группы Combat 18
08:18
Аббас: Путин – друг палестинцев
08:01
Наама Иссахар: я верю Путину
07:48
В Израиле вернут НДС на посылки стоимостью до 75 долларов
07:20
Мирный план: израильтян предупредили о возможных беспорядках
07:07
ЕС призвал Мьянму к ответу за притеснения нацменьшинств
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:02
Стало известно, почему люди седеют от стресса
04:27
Джордж Мартин рассказал об отличиях книжного варианта саги
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus