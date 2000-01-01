24.01 09:06 MIGnews.com

Когда Иран передаст Украине "черные ящики" - СНБО

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В пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) сообщили, что скоро Иран примет окончательное решение по вопросу передачи "черных ящиков" сбитого боинга Украине.Сообщается, что окончательное решение будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину."В свою очередь, иранский уполномоченный по расследованию авиакатастрофы, отметил, что окончательное решение по дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину и с учетом требований статьи 26 Чикагской конвенции и Приложения 13 к ней", - говорится в сообщении.