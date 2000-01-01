Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Саудовский священник об Освенциме: это не должно повториться | Фото:24.01 09:01   MIGnews.com

Саудовский священник об Освенциме: это не должно повториться

Генеральный секретарь Всемирной исламского лиги в Мекке шейх Мухаммед Аль-Исса присоединился к знаковому межконфессиональному туру по нацистским лагерям смерти в Освенциме.

"Подобные ужасные преступления никогда не должны повториться", – заявил он в конце визита, передает The Times of Israel.

Аль-Исса считается принадлежащим к кругу приближенных к саудовскому принцу Мухаммеду бин Салману. Он прибыл в Освенцим с делегацией американских евреев и представителями 24 стран.

По словам организаторов, это была "самая высокопоставленная делегация исламского руководства", посетившая нацистский лагерь смерти. Они даже назвали это событие "революционным визитом". Аль-Исса возглавлял делегацию из 62 мусульман, включая 25 видных религиозных лидеров.

Приехавшие молились с прижатыми к земле головами в самом печально известном месте массового убийства евреев.

Обе группы отправились в турне за несколько дней до 75-й годовщины освобождения лагерей смерти советскими войсками.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:21
Вирус-убийца в Китае: власти пошли на крайние меры
10:00
"Уничтожить евреев": вандалы подожгли мечеть в Бейт-Сафафе
09:43
Нежелание врачей перерабатывать убило младенцев в Британии
09:22
Иордания: аннексия подорвет мирный процесс
09:06
Когда Иран передаст Украине "черные ящики" - СНБО
08:40
В ФРГ проводят рейды против неонацистской группы Combat 18
08:18
Аббас: Путин – друг палестинцев
08:01
Наама Иссахар: я верю Путину
07:48
В Израиле вернут НДС на посылки стоимостью до 75 долларов
07:20
Мирный план: израильтян предупредили о возможных беспорядках
07:07
ЕС призвал Мьянму к ответу за притеснения нацменьшинств
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:02
Стало известно, почему люди седеют от стресса
04:27
Джордж Мартин рассказал об отличиях книжного варианта саги
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus