Саудовский священник об Освенциме: это не должно повториться
Генеральный секретарь Всемирной исламского лиги в Мекке шейх Мухаммед Аль-Исса присоединился к знаковому межконфессиональному туру по нацистским лагерям смерти в Освенциме.
"Подобные ужасные преступления никогда не должны повториться", – заявил он в конце визита, передает The Times of Israel.
Аль-Исса считается принадлежащим к кругу приближенных к саудовскому принцу Мухаммеду бин Салману. Он прибыл в Освенцим с делегацией американских евреев и представителями 24 стран.
По словам организаторов, это была "самая высокопоставленная делегация исламского руководства", посетившая нацистский лагерь смерти. Они даже назвали это событие "революционным визитом". Аль-Исса возглавлял делегацию из 62 мусульман, включая 25 видных религиозных лидеров.
Приехавшие молились с прижатыми к земле головами в самом печально известном месте массового убийства евреев.
Обе группы отправились в турне за несколько дней до 75-й годовщины освобождения лагерей смерти советскими войсками.