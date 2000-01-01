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Наама Иссахар: я верю Путину | Фото:24.01 08:01   MIGnews.com

Наама Иссахар: я верю Путину

Приговоренная к 7,5 лет тюрьмы израильтянка Наама Иссахар верит президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который пообещал ее матери Яффе, что все будет хорошо.

Об этом девушка рассказала в интервью российским СМИ после визита уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"У меня есть надежда. Когда я увидела маму по телевизору с такими важными людьми, я была очень взволнована. Он (Путин) сказал, что все будет хорошо с моей прекрасной семьей. Я все еще здесь, но я верю тому, что он сказал – это будет означать, что все будет хорошо", – сказала Наама.

В свою очередь, Москалкова заявила, что Иссахар пребывала в хорошем настроении. Слова президента вдохновили ее и дали надежду на скорое возвращение домой.


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