24.01 08:01 MIGnews.com

Наама Иссахар: я верю Путину

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Приговоренная к 7,5 лет тюрьмы израильтянка Наама Иссахар верит президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который пообещал ее матери Яффе, что все будет хорошо.Об этом девушка рассказала в интервью российским СМИ после визита уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой."У меня есть надежда. Когда я увидела маму по телевизору с такими важными людьми, я была очень взволнована. Он (Путин) сказал, что все будет хорошо с моей прекрасной семьей. Я все еще здесь, но я верю тому, что он сказал – это будет означать, что все будет хорошо", – сказала Наама.В свою очередь, Москалкова заявила, что Иссахар пребывала в хорошем настроении. Слова президента вдохновили ее и дали надежду на скорое возвращение домой.