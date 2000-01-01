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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:25.01 06:00   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

В Израиле вернут НДС на посылки стоимостью до 75 долларов. Глава Торговой Палаты Израиля закончил подготовку плана действий, который будет представлен следующему министру финансов.

Саудовский священник об Освенциме: это не должно повториться. Генеральный секретарь Всемирной исламского лиги в Мекке шейх Мухаммед Аль-Исса присоединился к знаковому межконфессиональному туру по нацистским лагерям смерти в Освенциме.

Ольмерт: Израиль ждет кровопролитие из-за Нетаниягу и Трампа. Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт раскритиковал обещание премьер-министра Биньямина Нетаниягу применить суверенитет над долиной реки Иордан и на северном берегу Мертвого моря.

Историки о выступлении Путина в Яд Вашем: это абсурд. Выступление президента России Владимира Путина на церемонии памяти жертв Холокоста в Иерусалиме на этой неделе в Яд Вашеме вызвало споры по поводу достоверности информации, которую он озвучил.

Репортер BBC: Израиль прикрывается Холокостом. Евреи Великобритании высказали недовольство репортажем BBC о праздновании 75-й годовщины Холокоста в Яд Вашем.


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