25.01 06:00 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
В Израиле вернут НДС на посылки стоимостью до 75 долларов
. Глава Торговой Палаты Израиля закончил подготовку плана действий, который будет представлен следующему министру финансов.
Саудовский священник об Освенциме: это не должно повториться
. Генеральный секретарь Всемирной исламского лиги в Мекке шейх Мухаммед Аль-Исса присоединился к знаковому межконфессиональному туру по нацистским лагерям смерти в Освенциме.
Ольмерт: Израиль ждет кровопролитие из-за Нетаниягу и Трампа
. Бывший премьер-министр Эхуд Ольмерт раскритиковал обещание премьер-министра Биньямина Нетаниягу применить суверенитет над долиной реки Иордан и на северном берегу Мертвого моря.
Историки о выступлении Путина в Яд Вашем: это абсурд
. Выступление президента России Владимира Путина на церемонии памяти жертв Холокоста в Иерусалиме на этой неделе в Яд Вашеме вызвало споры по поводу достоверности информации, которую он озвучил.
Репортер BBC: Израиль прикрывается Холокостом
. Евреи Великобритании высказали недовольство репортажем BBC о праздновании 75-й годовщины Холокоста в Яд Вашем.
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